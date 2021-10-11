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"طالبان": واشنطن ستقدم مساعدات إنسانية لأفغانستان

Lebanon 24
11-10-2021 | 03:30
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أعلنت حركة "طالبان"، الأحد، أن الولايات المتحدة وافقت على تقديم مساعدات إنسانية لأفغانستان، بينما ترفض الاعتراف السياسي بحكام الحركة الجدد للدولة.
وقالت، إن "المحادثات التي عقدت في العاصمة القطرية الدوحة جرت بشكل جيد، مع إفراج واشنطن عن مساعدات إنسانية لأفغانستان بعد الموافقة على عدم ربط هذه المساعدات بالاعتراف الرسمي بطالبان".

بدوره، أكد المتحدث السياسي باسم طالبان سهيل شاهين، إن "وزير خارجية طالبان أكد للولايات المتحدة أثناء المحادثات أن الحركة ملتزمة بالعمل على ألا تصبح الأراضي الأفغانية نقطة انطلاق للمتطرفين لشن هجمات على دول أخرى".

غير أن "طالبان" استبعدت يوم السبت التعاون مع واشنطن في احتواء نشاط داعش في أفغانستان.

ولم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة بشأن الاجتماعات التي عقدت يومي السبت والأحد، لكنها أوضحت لاحقا، أن "المحادثات لم تكن بأي حال من الأحوال تمهيدا للاعتراف بـ"طالبان"، التي وصلت للسلطة في أغسطس الماضي، بعد انهيار الحكومة الحليفة للولايات المتحدة.
المصدر: روسيا اليوم
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