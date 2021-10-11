3% من سكان العالم أصيبوا بكورونا.. وهذه قائمة الدول الأكبر من حيث عدد الإصابات والوفيات

أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 237.48 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و52304.
وبحسب الأرقام فإن نحو 3 بالمئة من سكان العالم إصيبوا بفيروس كورونا، بينما بلغت الوفيات مقارنة بأعداد المصابين ما نسبته 2.1 بالمئة.
وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر الأول 2019.
وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات:
الولايات المتحدة:
عدد الإصابات 715184
عدد الوفيات 44389135
الهند:
عدد الإصابات 33935309
عدد الوفيات 450375
البرازيل:
عدد الإصابات 21550730
عدد الوفيات 600425
المملكة المتحدة:
عدد الإصابات 8083421
عدد الوفيات 137541
روسيا:
عدد الإصابات 7717356
عدد الوفيات 423474
تركيا
عدد الإصابات 7386288
عدد الوفيات 65743
فرنسا:
عدد الإصابات 7047786
عدد الوفيات 117029
إيران:
عدد الإصابات 5691634
عدد الوفيات 122370
الأرجنتين:
عدد الإصابات 5265058
عدد الوفيات 115444
إسبانيا:
عدد الإصابات4973619
عدد الوفيات 86778