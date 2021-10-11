عربي-دولي

3% من سكان العالم أصيبوا بكورونا.. وهذه قائمة الدول الأكبر من حيث عدد الإصابات والوفيات

Lebanon 24
11-10-2021 | 00:00
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أظهر إحصاء لوكالة رويترز أن أكثر من 237.48 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى خمسة ملايين و52304.

 

وبحسب الأرقام فإن نحو 3 بالمئة من سكان العالم إصيبوا بفيروس كورونا، بينما بلغت الوفيات مقارنة بأعداد المصابين ما نسبته 2.1 بالمئة.

 

وتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر الأول 2019.

 

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكبر من حيث عدد الإصابات وعدد الوفيات:

 

الولايات المتحدة:

 

    عدد الإصابات 715184

    عدد الوفيات 44389135

 

الهند:

 

    عدد الإصابات 33935309

    عدد الوفيات 450375

 

البرازيل:

 

    عدد الإصابات 21550730

    عدد الوفيات 600425

 

المملكة المتحدة:

 

    عدد الإصابات 8083421

    عدد الوفيات 137541

 

روسيا:

 

    عدد الإصابات 7717356

    عدد الوفيات 423474

 

تركيا

 

    عدد الإصابات 7386288

    عدد الوفيات 65743

 

فرنسا:

 

    عدد الإصابات  7047786

    عدد الوفيات 117029

 

إيران:

 

    عدد الإصابات  5691634

    عدد الوفيات 122370

 

الأرجنتين:

 

    عدد الإصابات 5265058

    عدد الوفيات 115444

 

إسبانيا:

 

    عدد الإصابات4973619 

    عدد الوفيات 86778

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