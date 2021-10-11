عربي-دولي

زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى "تحسين حياة المواطنين" في مواجهة الوضع الاقتصادي "الكئيب"

Lebanon 24
11-10-2021 | 07:30
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دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون المسؤولين للعمل على تحسين حياة المواطنين في مواجهة الوضع الاقتصادي "الكئيب"، وذلك لدى إحيائه الذكرى السنوية لتأسيس الحزب الحاكم في البلاد.

وأفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كيم ألقى خطابا أمام مجموعة من المسؤولين احتفالا بالذكرى السنوية الـ76 لتأسيس حزب العمال الكوري، ركز فيه على مسائل حزبية.

وقال كيم في خطابه إن "البلاد أمامها مهام ضخمة لضبط وتطوير اقتصاد الدولة وتحقيق الأهداف الاقتصادية التي وضعت في اجتماعات الحزب والحكومة الأخيرة".

وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لدفع العمل الهام غير المسبوق بشكل فعال على الرغم من الوضع الكئيب هو أن يتحد الحزب بأكمله".

وتابع أنه "ينبغي للمسؤولين ألا يكونوا راغبين في الحصول على امتياز أو معاملة تفضيلية، ويجب أن يفكروا دائما فيما إذا كان عملهم يتعدى على مصالح الشعب أو يسبب مشاكل للمواطنين".

وأقيمت فعاليات واحتفالات وعروض ألعاب نارية في بيونغ يانغ، لكن لم ترد تقارير عن تنظيم عرض عسكري كبير، وهو ما يقام أحيانا في مثل هذه المناسبات.
المصدر: روسيا اليوم
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