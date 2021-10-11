الولايات المتحدة: الحكم على "طالبان" سيكون مرهونا بتصرفاتها لا أقوالها فقط

قالت الولايات المتحدة إن المحادثات في أول اجتماع مباشر بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة و"طالبان" منذ استعادة الحركة السلطة في أفغانستان في أغسطس كانت "صريحة واحترافية".

وشدد الجانب الأميركي مجددا على أن الحكم على "طالبان" سيكون مرهونا بتصرفاتها لا أقوالها فقط.