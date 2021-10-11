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أنقرة: ارتفاع عدد قتلى شرطة المهام الخاصة في سوريا إلى اثنين

Lebanon 24
11-10-2021 | 02:30
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أفاد وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بارتفاع عدد قتلى شرطة المهام الخاصة جراء "الهجوم الإرهابي" شمالي سوريا، أمس الأحد، إلى اثنين.
 
وقال صويلو في تغريدة على "تويتر" إن عنصري شرطة المهام الخاصة جهاد شاهين، وفاتح دوغان، قتلا في مدينة "مارع" بمنطقة عملية "درع الفرات" جراء هجوم بصاروخ موجه نفذه تنظيم "بي كا كا-ب ي د" الإرهابي انطلاقا من مدينة "تل رفعت".

وقدم الوزير تعازيه إلى ذوي الشرطيين وإلى الشعب وجهاز الأمن.

وكانت وزارة الداخلية التركية أعلنت في بيان، أمس الأحد، عن هجوم بصاروخ موجه انطلاقا من تل رفعت التي يسيطر عليها "بي كا كا/ ب ي د" (وحدات الحماية الكردية)(بريف محافظة حلب السورية)، استهدف مدرعة تركية في منطقة عملية "درع الفرات" بين مدينتي مارع وأعزاز.
المصدر: روسيا اليوم
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