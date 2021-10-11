التونسيون بين "الوعود الفاشلة" و"بصيص الأمل"

اعتبر مراقبون أن الوضع السياسي في تونس بعد 10 سنوات من الانتفاضة ضد نظام زين العابدين بن علي يشير إلى أن البلاد التي كانت مهد الانتفاضات المؤيدة للديمقراطية التي اجتاحت العالم العربي "فشلت" في تحقيق الأهداف المرجوة منها، وفقا لتقرير من صحيفة "نيويورك تايمز".وذكر التقرير أن 25 يوليو الماضي، يوم إصدار الرئيس التونسي، قيس سعيد، مجموعة من القرارات الاستثنائية، "جعل من الصعب سرد قصة مليئة بالأمل عن الربيع العربي".أما سعيّد من جهته، رأى أن تلك التدابير كانت ضرورية، مستندا في قراره إلى الفصل 80 من الدستور الذي يمكنه من اتخاذ تدابير استثنائية في حال وجود "خطر داهم" على أمن البلاد.لكن العديد من المنظمات غير الحكومية والمعارضين والأحزاب السياسية والقضاة والمحامين عبروا عن خشيتهم من "انحراف استبدادي".وأشارت الصحيفة إلى أن تونس التي اعتبرها المؤيدون الغربيون والمتعاطفون العرب على حد سواء دليلا على أن الديمقراطية يمكن أن تزدهر في الشرق الأوسط، "تبدو الآن بالنسبة للكثيرين وكأنها تأكيد نهائي لوعود الانتفاضات الفاشلة".لكن التقرير ذكر أن الثورات أثبتت أيضا أن السلطة يمكن أن تكون مدفوعة بشارع مشتعل، فالتونسيين اندفعوا مؤخرا إلى الشوارع مرة أخرى للتظاهر ضد البرلمان ومن أجل سعيد و"هاجم الناس الديمقراطية، وليس الحكم المستبد".و"تنبع شعبية سعيد من المظالم ذاتها التي دفعت التونسيين والبحرينيين والمصريين واليمنيين والسوريين والليبيين إلى الاحتجاج قبل عقد من الزمن ضد الفساد والبطالة والقمع والأعباء الاقتصادية"، وفقا للصحيفة.وبعد 10 سنوات من هذه الاحتجاجات، شعر تونسيون تحدثوا لنيويورك تايمز بأنهم يتراجعون عن كل شيء تقريبا باستثناء حرية التعبير.وينقل التقرير شهادة الناشط في حقوق المثليين، علي بوسلمي، الذي كحال العديد من التونسيين، بدأ يتساءل عما إذا كانت بلاده ستكون في وضع أفضل مع حاكم واحد قوي يمكنه إنجاز الأمور.وقال الناشط: "أسأل نفسي ماذا فعلنا بالديمقراطية؟ لدينا أعضاء في البرلمان فاسدون، وإذا نزلت إلى الشارع، يمكنك أن ترى أن الناس لا يستطيعون حتى شراء شطيرة (ساندويتش). ثم فجأة، تظهر عصا سحرية تقول إن الأشياء ستتغير".وهذه العصا هي إجراءات الرئيس التونسي المنتخب ديمقراطيا في 25 يوليو، المتعلقة بتجميد البرلمان وإقالة رئيس الوزراء، وتعهده بمحاربة الفساد وإعادة السلطة إلى الشعب، وهو ما كان "استحواذا على السلطة استقبلته الغالبية العظمى من التونسيين بفرح وارتياح".وتقول حويم بوكشينة (48 عاما) التي تقطن حيا متوسطا في العاصمة تونس: "لم نحقق شيئا من الثورة". وقالت عن سعيد: "ما زلنا لا نعرف ما هي الخطة، لكننا نعيش على أساس الأمل".لكن طارق المجريسي، المتخصص في شؤون شمال أفريقيا في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، توقع استمرار "الربيع العربي.. بغض النظر عن مدى محاولتك لقمعه أو مدى تغير البيئة المحيطة به، سيظل الأشخاص اليائسون يحاولون تأمين حقوقهم".ويقول محللون إن الحكام العرب زادوا من القمع بدلا من معالجة قضايا شعوبهم، وحذروا من أن تعاملهم بشدة مع هذه الأوضاع لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاضطرابات في المستقبل.ويشير التقرير إلى أن سعيّد لم يجر أي اتصال مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، الذين ينتظرون التفاوض على خطة إنقاذ وفقا لدبلوماسي غربي كبير، ولم يتخذ أي إجراءات "سوى أن يطلب بائعي الدجاج وتجار الحديد بتخفيض الأسعار وإخبارهم بأن ذلك واجبهم الوطني".وتقول الصحيفة إنه "بالنسبة للحكومات الغربية، التي دعمت الانتفاضات في البداية ثم عادت باسم الاستقرار إلى الشراكة مع المستبدين، قد تكون تونس بمثابة تذكير بما دفع المحتجين العرب قبل عقد من الزمن وما يمكن أن يدفع بهم إلى الشوارع مرة أخرى".وقال ياسين العياري، النائب التونسي المستقل الذي سُجن مؤخرا بعد أن ندد بإجراءات سعيد، لنيويورك تايمز: "ربما لم يكن الكثير من التونسيين يريدون الثورة. ربما يريد الناس الجعة والأمن فقط.... لكني لا ألوم الناس. أتيحت لنا الفرصة لنريهم كيف يمكن للديمقراطية أن تغير حياتهم، وقد فشلنا".وتقول الصحيفة إن إقرار دستور جديد وتنظيم انتخابات وتشكيل برلمان لم يؤد إلى تحسين الوضع، و"انزلق البرلمان إلى الشتائم والاشتباكات بالأيدي. وتشكلت الأحزاب السياسية وأعيد تشكيلها دون تقديم أفكار أفضل".وتشير استطلاعات الرأي إلى أن التونسيين باتوا يربطون الديمقراطية "بالتدهور الاقتصادي والخلل الوظيفي".وقد دفعت هذه التجربة التونسيين إلى أن يؤمنوا بالديمقراطية "بشكلها النظري"، لكنهم يريدون في الوقت الحالي ما يسميه أستاذ القانون الدستوري التونسي، عدنان الإمام، "ديكتاتورية قصيرة المدى".ومع ذلك، حذرت إليزابيث كيندال، الباحثة في الدراسات العربية والإسلامية بجامعة أكسفورد، من أنه من السابق لأوانه إعلان موت الثورات.ولا يعني رفض النظام الذي شهدته تونس خلال العقد الماضي بالضرورة تبني حكم الرجل الواحد، فهناك شعور متزايد بالاستياء بين التونسيين، خاصة العلمانيين والأثرياء.وقالت عزة بالجعفر (67 عاما) وهي صيدلانية تعيش في إحدى ضواحي تونس الراقية، للصحيفة: "كان على شخص ما أن يفعل شيئا ما، لكنه (سعيد) الآن يخرج عن المسار الصحيح".ويعتقد تونسيون أن جيل الشباب لن يتنازل بسهولة عن الحريات التي نشؤوا عليها. وقال جوهر بن مبارك، صديق وزميل سابق لسعيد ويعارضه الآن: "لم نستثمر في ثقافة ديمقراطية لمدة 10 سنوات من أجل لا شيء... في يوم ما، سيرون أن حريتهم في الواقع معرضة للخطر، وسيغيرون رأيهم".