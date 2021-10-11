بينيت يتعهد بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في القدس، بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.



فيما دعت ميركل طهران إلى العودة بسرعة إلى المفاوضات بشأن الاتفاق النووي.