ماذا سيحمل اللقاء الأول بين الولايات المتحدة وطالبان؟

علمت شبكة "سي بي أس نيوز" الأميركية، أنه وفي أول اجتماع معلن منذ سقوط كابل، جلس وفد أميركي بقيادة نائب مدير وكالة المخابرات المركزية ديفيد كوهين، السبت، مع طالبان. وأفادت الشبكة عينها عن عقد الاجتماع الأحد في الدوحة، عاصمة دولة قطر الخليجية.وفقًا لمسؤول أميركي، قرر البيت الأبيض تسليم وكالة المخابرات المركزية دورا قياديا جزئيًا، للإشارة إلى أن المشاركة هدفها التركيز على الإرهاب. وأسفر هجوم إرهابي شنه تنظيم داعش في خراسان يوم الجمعة في قندز عن مقتل العشرات.وفي شهر أيلول، قال كوهين إن وكالة المخابرات المركزية الأميركية قد رأت "مؤشرات على تحرك محتمل للقاعدة في أفغانستان"، مضيفًا أن الوكالة "ستراقب ذلك عن كثب وبشكل واضح". وقال مسؤولو الدفاع والاستخبارات إن القاعدة تستطيع إعادة الهيكلة واستعادة قدرتها على مهاجمة الولايات المتحدة في أقل من ستة أشهر.وقال مسؤولون من الجانبين إن هناك مسألة أخرى يناقشها الطرفان وهي تسهيل إجلاء المواطنين الأجانب والأفغان من البلاد.ووصف مسؤول بوزارة الخارجية المشاركة بأنها عملية بطبيعتها وتركز على "قضايا المصلحة الوطنية الحيوية للولايات المتحدة". وردًا على استفسار لشبكة "سي بي إس نيوز"، أرسل متحدث باسم وزارة الخارجية تعليقًا عبر البريد الإلكتروني مفاده أن الاجتماع "لا يتعلق بمنح الاعتراف أو إضفاء الشرعية".وفي شهر آب، التقى مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز سرا مع المؤسس المشارك لطالبان عبد الغني بارادار، وهو اللقاء الأرفع بين المجموعة ومسؤول في إدارة بايدن في تلك المرحلة. كان يُنظر إلى بارادار في ذلك الوقت على أنه الرئيس المحتمل لحكومة طالبان، وهو الآن نائب رئيس وزراء المجموعة.وانسحبت القوات الأميركية من أفغانستان في أواخر شهر آب، منهية وجودًا عسكريًا دام 20 عامًا هناك.وقال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين، ومقره في الدوحة، لوكالة "أسوشيتيد برس" الأميركية يوم السبت، إن المحادثات ستعيد النظر أيضًا في اتفاق السلام الذي وقعته طالبان مع واشنطن في عام 2020. وقد مهد الاتفاق الطريق أمام الانسحاب الأميركي النهائي.وقال شاهين "نعم هناك لقاء .. حول العلاقات الثنائية وتنفيذ اتفاق الدوحة". وتابع قائلاً: "اللقاء يغطي مواضيع مختلفة."وقال مسؤول ثان، تحدث طالبا عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن المحادثات ستشمل موضوع الإرهاب.قال المتحدث باسم وزارة الخارجية إن "أولويات الولايات المتحدة الرئيسية هي استمرار المرور الآمن من أفغانستان للمواطنين الأميركيين وغيرهم من الأجانب والأفغان، الذين لدينا التزام خاص تجاههم والذين يسعون لمغادرة البلاد، وإلزام طالبان بالتزامها بعدم السماح للإرهابيين باستخدام الأراضي الأفغانية لتهديد أمن الولايات المتحدة أو حلفائها ".منذ تولي طالبان السلطة، كثف متطرفو الدولة الإسلامية هجماتهم على الجماعة المتشددة، وكذلك الأقليات العرقية والدينية. وقتل انتحاري من تنظيم الدولة الإسلامية يوم الجمعة ما لا يقل عن 46 من الأقلية الشيعية وأصاب العشرات في أعنف هجوم منذ رحيل الولايات المتحدة.وقال المسؤول بوزارة الخارجية إن الأطراف لن تناقش اعتراف الولايات المتحدة بحركة طالبان أو إضفاء الشرعية على الجماعة، مضيفا "ما زلنا واضحين أن أي شرعية يجب أن تكتسب من خلال تصرفات طالبان".وطالبت اتفاقية الولايات المتحدة وطالبان لعام 2020، التي تفاوضت عليها إدارة ترامب، الحركة بقطع العلاقات مع الجماعات الإرهابية وضمان ألا تحضن أفغانستان مرة أخرى إرهابيين يمكنهم مهاجمة الولايات المتحدة وحلفائها.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، بما أن أفغانستان ربما ستواجه قريبًا انكماشًا اقتصاديًا حادًا وحتى أزمة إنسانية، فإن الولايات المتحدة ستحث طالبان على "السماح للوكالات الإنسانية بحرية الوصول إلى المناطق المحتاجة".