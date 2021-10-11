العراق يعلن القبض على "نائب" أبو بكر البغدادي

في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات،كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود،للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي،
بوركت سواعد الأوفياء
عاش العراق
— Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 11, 2021
في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات،كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود،للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي،
بوركت سواعد الأوفياء
عاش العراق
بيان
----------
بالتزامن مع العرس الانتخابي، نزف إلى شعبنا الكريم بشرى اعتقال المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم "داعش" الإرهابي، سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري، الملقب "بأبو آسيا" و"أبو عبدالقادر الزبيدي"... pic.twitter.com/NVsoqUdA7l
— خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) October 11, 2021
بيان
----------
بالتزامن مع العرس الانتخابي، نزف إلى شعبنا الكريم بشرى اعتقال المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم "داعش" الإرهابي، سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري، الملقب "بأبو آسيا" و"أبو عبدالقادر الزبيدي"... pic.twitter.com/NVsoqUdA7l