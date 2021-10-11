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العراق يعلن القبض على "نائب" أبو بكر البغدادي

Lebanon 24
11-10-2021 | 03:38
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أعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، القبض على سامي جاسم، المشرف المالي لتنظيم داعش ونائب أبو بكر البغدادي.

وقال الكاظمي في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: " في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات، كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود، للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لداعش".
 
المصدر: الحرة
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