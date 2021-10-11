العراق يعلن القبض على "نائب" أبو بكر البغدادي

في الوقت الذي كانت عيون أبطالنا في القوات الأمنية يقظة لحماية الانتخابات،كانت ذراعهم الأصيلة في جهاز المخابرات تنفذ واحدة من أصعب العمليات المخابراتية خارج الحدود،للقبض على المدعو سامي جاسم، مشرف المال لتنظيم داعش ونائب المقبور أبو بكر البغدادي،

بوركت سواعد الأوفياء

عاش العراق — Mustafa Al-Kadhimi مصطفى الكاظمي (@MAKadhimi) October 11, 2021





وقد شغل الجبوري منصب "نائب" داعش في جنوب الموصل في عام 2014، كما شغل منصب "وزير مالية" داعش، حيث أشرف على عمليات التنظيم المدرة للدخل من المبيعات غير المشروعة للنفط والغاز والآثار والمعادن.



وفي ايلول 2015، وضعته وزارة الخزانة الأميركية صنفته في قائمة "الإرهابيين العالميين".



وفي آب 2019، أعلنت واشنطن عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تكشف عن موقعه. ويعرف جاسم باسم حجي حميد، وهو قيادي بارز في تنظيم داعش، وعضو قديم في تنظيم القاعدة في العراق. وكان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات داعش الإرهابية، حسب موقع مكافآت من أجل العدالة الأميركي.وقد شغل الجبوري منصب "نائب" داعش في جنوب الموصل في عام 2014، كما شغل منصب "وزير مالية" داعش، حيث أشرف على عمليات التنظيم المدرة للدخل من المبيعات غير المشروعة للنفط والغاز والآثار والمعادن.وفي ايلول 2015، وضعته وزارة الخزانة الأميركية صنفته في قائمة "الإرهابيين العالميين".وفي آب 2019، أعلنت واشنطن عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تكشف عن موقعه.

بيان

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بالتزامن مع العرس الانتخابي، نزف إلى شعبنا الكريم بشرى اعتقال المشرف العام لإدارة الملفات المالية والاقتصادية لتنظيم "داعش" الإرهابي، سامي جاسم محمد جعاطة العجوز الجبوري، الملقب "بأبو آسيا" و"أبو عبدالقادر الزبيدي"... pic.twitter.com/NVsoqUdA7l — خلية الإعلام الأمني🇮🇶 (@SecMedCell) October 11, 2021

وكان الكاظمي أعلن أمس، بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات البرلمانية المبكرة، أن الحكومة حققت "إنجازا أمنيا كبيرا"، ستعلن عنه الاثنين، وفضل التكتم عليه اليوم، حتى تترك الفرصة للانتخابات كي تكون هي الحدث الأبرز.



كان العراق أجرى أمس الانتخابات البرلمانية المبكرة وسط استعدادات أمنية مشددة.



ودعي نحو 25 مليون شخص يحق لهم التصويت للانتخاب من بين أكثر من 3200 مرشح. لكن نسبة المشاركة الأولية بلغت نحو 41% وفق ما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات صباح الاثنين، مستندةً إلى نتائج 94% من مراكز الاقتراع.