عربي-دولي

الرئيس الجزائري يُعلن وقف إمداد إسبانيا بالغاز عبر المغرب

Lebanon 24
11-10-2021 | 07:30
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نفى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مساء أمس الأحد، اتخاذ قرار حول تجديد عقد استخدام خط أنابيب لنقل الغاز عبر المغرب، إلى إسبانيا.
ورداً على سؤال في لقاء مع ممثلي وسائل إعلام محلية، عن استمرار العمل بخط أنابيب المغرب أوروبا، أجاب الرئيس الجزائري أن العقد الملزم للجزائر ينتهي في 31 تشرين الأول، و"حتى ذلك الحين سنرى".
وأضاف تبون أن إسبانيا لن تمد من الآن فصاعداً بالغاز الطبيعي عبر الأنبوب المغاربي، مشيراً إلى أن الجزائر لاتحتاج خطاً ماثلاً. 
ولفت تبون إلى تزويد إسبانيا بالغاز عن طريق خط أنابيب "ميدغاز"، الذي يعمل الآن بما يقترب من طاقته القصوى البالغة 8 مليارات متر مكعب في العام، أي ما يمثل نصف صادرات الجزائر من الغاز إلى إسبانيا والبرتغال.
وأوضح تبون التوصل إلى اتفاق مع إسبانيا لنقل الغاز الطبيعي المسال بالسفن، عند حصول أي مشكلة.
ومنذ 1996 صدرت الجزائر عبر خط أنابيب المغرب أوروبا نحو 10 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً إلى إسبانيا والبرتغال، لكن استمرار العمل بالأنبوب مهدد، مع تصاعد التوتر بين الجزائر والمغرب.
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