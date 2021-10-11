زلزال بقوة 6,5 درجات يهزّ شبه جزيرة ألاسكا

أكّد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالاً قوته 6,5 درجات هز شبه جزيرة ألاسكا اليوم، بحسب ما افادت وكالة "رويترز".



ولفت المركز إلى أن "الزلزال وقع على عمق 75 كيلومتراً".