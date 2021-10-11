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قيس سعيد يقرّ تشكيل الحكومة التونسية

Lebanon 24
11-10-2021 | 09:30
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أدى أعضاء الحكومة التونسية الجديدة، اليوم الاثنين، اليمين الدستورية، أمام الرئيس قيس سعيد، وذلك بعد مرور أكثر من 10 أسابيع على حل حكومة هشام المشيشي.

وشمل تشكيل الحكومة: تعيين توفيق شرف الدين، وزيرا للداخلية، وليلى جفال، وزيرا للعدل، وعماد مميش، وزيرا للدفاع، في حين تم الإبقاء على عثمان الجرندي في منصب وزير الخارجية.

وأكدت رئيسة الحكومة نجلاء بودن، على ضرورة استعادة ثقة المواطن بمؤسسات الدولة. وقالت: "علينا الإسراع في تنشيط الدورة الاقتصادية في تونس وتحسين ظروف عيش المواطن".

وأضافت: "سنكون منفتحين على كل الآراء والأطراف".

ونشرت الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على فيسبوك بيانا مصحوبا بصورة للرئيس سعيّد ورئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن جاء فيه: "رئيس الجمهورية يصدر أمر تسمية رئيس الحكومة وأعضائها".

من جانبه، قال سعيد: "نعيش لحظات تاريخية سنصنعها معا لعلها صعبة وفيها كثير من التحديات". وأضاف: "بلادنا تتسع للجميع وسنخرجها من الوضع الصعب".

وشكر سعيد أعضاء الحكومة على قبولهم "بتحمل التحديات بعزيمة صلبة لإنقاذ الدولة من الذين تربصوا بها في الداخل والخارج"، وتابع: "بلادنا تتسع للجميع وسنخرجها من الوضع الذي وصلت إليه". 

وأكد سعيد أنه سيتم فتح كل الملفات ولن يتم استثناء شيئاً، مشيراً إلى أنه "لا مكان للذين يريدون الانتقاص من سيادة الدولة والشعب"، وقال: "أحذر من ستسول له نفسه التعدي على الدولة ومؤسساتها والمواطنين وممتلكاتهم".

ولفت سعيد إلى أنه "لا انقلاب في تونس وما يتم العمل عليه هو تدابير استثنائية نص عليها الدستور". وقال: "لو كان الأمر يتعلق بانقلاب فهل كنا سنسمح بالتظاهرات التي حصلت؟".

وذكر أنه "لا يريد أن تستمر التدابير الاستثنائية، ولكن ستسمر ما دام هناك خطر دام".  وأشار إلى وجود تقارير عن محاولات البعض لتشويه علاقة تونس بفرنسا على وجه الخصوص.

وقال سعيد إنه "سيتم تطهير القضاء"، مطالباً النيابة العامة بالقيام بدورها. ولفت إلى أنه "يتم وضع إطار لإقامة حوار وطني حقيقي".

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