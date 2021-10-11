عربي-دولي

إسرائيل تعين سفيراً دائماً بالمغرب

Lebanon 24
11-10-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-873778-637695564174124740.png
Doc-P-873778-637695564174124740.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافقت لجنة التعيينات في لجنة الشؤون الخارجية الإسرائيلية على تعيين ديفيد غوفرين، سفيراً في المغرب، وفق ما ذكرت قناة "الحرة".

وكان غوفرين عُين مؤقتاً قبل تعيينه الرسمي للممثلية الدبلوماسية الإسرائيلية في الرباط.

وفي أعقاب تعيينه، كتب غوفرين باللغة العربية على حسابه في موقع "تويتر" قائلاً: "أتشرف أن أشارك متابعي وأصدقائي من جميع أنحاء العالم خبر تعييني كسفير رسمي لدولة إسرائيل بالمغرب".

وأضاف: "أشكر بهذه المناسبة كل شركائنا بالمغرب وخارجه على مجهوداتهم لإرساء السلم والسلام. سوف نتابع عملنا للسير نحو تطوير العلاقات المشتركة لصالح البلدين الشقيقين".

وتولى غوفرين، البالغ من العمر 53 عاما، في تسعينيات القرن الماضي منصب السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية لدى مصر، وهو حائز على شهادة الدكتوراه في فلسفة وتاريخ الشرق الأوسط من الجامعة العبرية في القدس.
  
وشغل غوفرين مناصب عدة تخص شؤون الشرق الأوسط، وشغل مؤخراً منصب رئيس قسم شمال أفريقيا والأردن التابع لوزارة الخارجية، كما أنه عمل في السفارة الإسرائيلية بنيويورك.

وفي آب الماضي، افتتح وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، مكتب التمثيل الدبلوماسي لبلاده في العاصمة المغربية الرباط.

في كانون الأول الماضي، اتفقت إسرائيل والمغرب على تطبيع العلاقات في اتفاق تم بمساعدة الولايات المتحدة، لتنضم المملكة بذلك للإمارات والبحرين والسودان للتوقيع على اتفاقيات "إبراهيم".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:00 | 2021-10-11
10:00 | 2021-10-11
09:30 | 2021-10-11
09:00 | 2021-10-11
08:30 | 2021-10-11
08:00 | 2021-10-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website