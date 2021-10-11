إيطاليا تلقي القبض على خبيرة روسية بتهمة القرصنة

أعلنت الشرطة الإيطالية توقيف خبيرة روسية في المعلوماتية، تبلغ من العمر 40 عاما في جنوة (شمال غرب البلاد) لانتمائها إلى مجموعة دولية مُتّهمة باستنساخ بطاقات مصرفية وإعادة تدوير أموال مسروقة إلى عملات مشفّرة.وقالت الشرطة في بيان إنّ خبيرة الحاسوب كانت "أُمًّا هادئةً في حياتها اليومية، ولكن في الواقع، كانت مقرصنة تختبئ خلف هذه الحياة العادية، كانت مهندسة حاسوب لديها شغف بالجريمة والعملات المشفّرة".وأوضح البيان أن السيدة كانت تخلق هويات مزيفة وتسرق الأموال من ضحاياها من خلال استخدام بطاقات مصرفية مستنسخة لسحب أموال تشتري فيها أحدث الهواتف الذكية والحواسيب التي كانت تُرسل في ما بعد إلى أعضاء آخرين في المجموعة الإجرامية في روسيا، أو يُعاد بيعها عبر مواقع إلكترونية.ومع هذا، كان يُعاد تدوير (المال المسروق) من خلال شراء العملات المشفّرة.وصادرت الشرطة مئات البطاقات الائتمانية وأعدادا كبيرة من الحواسيب من منزل المرأة التي لم تُكشف هويتها.