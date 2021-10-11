رئيس وزراء العدو: نرفض التواجد الإيراني في سوريا

قال رئيس وزراء العدو الاسرائيلي نفتالي بينيت إنه "يرفض التواجد الإيراني في سوريا"، داعياً إلى إنهاء ما وصفها بـ"المغامرة الإيرانية"، وفق ما أفادت قناة "العربية".

وخلال كلمة ألقاها في مؤتمر حول الجولان، قال بينيت إن السلطات الإسرائيلية "تراقب عن كثب ما يجري في سوريا وعلاقته بإيران"، مشيراً إلى أنّ "تل أبيب ستواصل العمل بشكل يومي وبكل السبل من أجل سحب التموضع الايراني في سوريا".