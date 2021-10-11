مقتدى الصدر يعلن تصدّر الانتخابات العراقية ويتعهد بمحاربة الفساد

أعلنت الكتلة الصدرية في العراق، مساء يوم الاثنين، تصدر انتخابات البرلمان، إثر الحصول على 73 مقعداً، وفق النتائج الأولية التي أعلنت عنها المفوضية العليا للانتخابات في البلاد.

وفي خطابه له، أعلن زعيم "التيار الصدري" في العراق الفوز بالاستحقاق الانتخابي، قائلا: "إنه يوم انتصار الإصلاح على الفساد، ويوم انتصار الشعب على الاحتلال والتطبيع والمليشيات".وأضاف: "نعم إنه يوم الشعب ويوم الدولة ويوم القوات الأمنية البطلة، إنه يوم انتصر فيه المظلوم على الظالم ويوم الأقليات المضطهدة ويوم الشيعي المحروم والسني المظلوم والكردي المهموم.. إنه يوم العراق".وأردف قوله: "أيها الشعب ستكون أنت الرقيب علينا بعد الله، ولك أن تحتفل بهذا النصر بالكتلة الأكبر".وأضاف: "الحمد لله الذي أعز الإصلاح بكتلته الأكبر، لا شرقية ولا غربية ينير نورها من أرض العراق، فلا مكان للفساد والفاسدين بعد اليوم".ودعا إلى "ورقة إصلاحية لا كعكة يؤكل منها، أو تقاسم للسلطة على حساب الشعب".وتابع: "من الآن لن يكون للحكومة والأحزاب أن تتحكم في الأموال والخيرات، بل هي للشعب، وسيحاسب كل فاسد أي كان".وعن التدخل بالشؤون العراقية، قال: كل السفارات مرحب بها ما لم تتدخل بالشأن العراقي وتشكيل الحكومة"، مضيفا أن "أي تدخل سيكون لنا رد دبلوماسي أو شعبي عليه، يليق بالجرم فالعراق للعراقيين فقط".وشدد على ضرورة "حصر السلاح بيد الدولة ومنع استعماله خارج هذا النطاق"، قائلا: "آن للشعب أن يعيش بسلام بلا مليشيات تنقص من هيبة الدولة".وتابع: "نفط الشعب للشعب، وسنعمل على رفع مستوى الدينار العراقي، وسنزيح الفساد بدمائنا إن اقتضى الأمر ذلك".