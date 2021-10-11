اليمن.. 4 قتلى على الأقل في انفجار سيارة بمحافظة حضرموت

لقي 4 أشخاص على الأقل مصرعهم يوم الاثنين في انفجار سيارة بالقرب من هيئة مستشفى سيئون بمحافظة حضرموت جنوب شرق اليمن.وقالت وسائل إعلام في اليمن إن الانفجار وقع في مركبة مليئة بالذخيرة الحية.وأضافت أن جثث الأشخاص الذين كانوا على متن السيارة تفحمت، مشيرة إلى وجود أضرار مادية أخرى خلفها الانفجار.وأفاد شاهد عيان بأن من كانوا بداخل السيارة قد تفحمت جثثهم ولم يتم التعرف على هويتهم حتى الآن.وفرضت القوات الأمنية طوقا حول موقع الانفجار فيما هرعت سيارة الإطفاء لإخماد الحريق.وهذا هو التفجير الثاني التي يضرب مدن جنوب اليمن خلال يومين، حيث تعرض محافظ عدن أحمد لملس، رفقة سالم السقطري وزير الزراعة والثروة السمكية في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، لمحاولة اغتيال بواسطة تفجير سيارة مفخخة لدى مروره في منطقة حجيف الواقعة بين مديريتي المعلا والتواهي بمحافظة عدن.وسقط في الهجوم نحو 6 قتلى وعدة مصابين بجروح متفاوتة.