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حريق في معمل للغاز في الحسكة السورية

Lebanon 24
11-10-2021 | 16:49
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ذكرت وزارة الإعلام السورية أن معمل الجبسة للغاز في محيط مدينة الشدادي جنوب الحسكة في سوريا تعرض لاستهداف، أدى إلى اندلاع النيران فيه.

وقالت الوزارة إن المعمل الذي يقع تحت سيطرة "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) تم استهدافه، دون تفاصيل أخرى.

بدورها، نفت وكالة "نورث برس" التي تبث من الحسكة أن يكون المعمل تعرض لأي استهداف بالأسلحة والقذائف، ونقلت عن مصدر من داخل المعمل أن إحدى الشاحنات كانت تفرغ حمولة من البترول، وحدث حريق أدى لانفجار خزان الشاحنة.

وأضاف المصدر أن الانفجار أدى إلى إصابة عدد من العاملين "بجروح طفيفة نتيجة الانفجار، وحدوث أضرار مادية في عدد من العربات الموجودة في المعمل والقريبة من موقع الانفجار".
 
 
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