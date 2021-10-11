غارات مجهولة تضرب مجموعات تابعة لإيران شرق سوريا

تعرضت مواقع لمجموعات تابعة لإيران في مدينة البوكمال بريف دير الزور شرق سوريا، اليوم الإثنين إلى غارات جوية، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.وأفاد المرصد بأن انفجارات عنيفة ضربت منطقة البوكمال على الحدود السورية العراقية، والتي تنشط فيها مجموعات موالية لإيران، تزامناً مع تحليق طيران مسير في الأجواء، وفق ما ذكرت قناة "العربية".وصعّدت طائرات مسيرة مجهولة اليوم، من ضرباتها مستهدفة المجموعات التابعة لإيران قرب وعند الحدود السورية – العراقية في منطقة غرب الفرات، وفق المرصد.وأوضح المرصد أن الطيران المسيّر شن 4 غارات خلال الفترة الممتدة منذ 3 من أيلول الفائت وحتى الثامن من تشرين الأول الجاري.ولفت إلى أن الاستهدافات خلفت 3 قتلى من المجموعات الموالية لإيران من جنسية عراقية، بالإضافة لأكثر من 15 جريحا من مختلف الجنسيات بعضهم بحالة حرجة، فضلاً عن تدمير وإصابة 6 أهداف على الأقل.