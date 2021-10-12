عربي-دولي

روسيا.. تدريبات عسكرية مع إطلاق صواريخ "كاليبر" في بحر قزوين

Lebanon 24
12-10-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-874038-637696176356181895.jpg
Doc-P-874038-637696176356181895.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت المنطقة العسكرية الجنوبية الروسية عن إجراء طاقم سفينة "فيليكي أوستيوغ" تدريبات في بحر قزوين مع إطلاق صواريخ "كاليبر" المجنحة.
 
وأشار المكتب الصحفي للمنطقة العسكرية الجنوبية إلى أن العسكريين الروس استخدموا لأول مرة طائرات مسيرة من نوعي "أورلان 10" و"إيليرون 3" لمراقبة إصابة الأهداف على الشاطئ.
وتم إطلاق الطائرات المسيرة من على متن سفينة "داغستان" التابعة لأسطول بحر قزوين.

وأشير في البيان إلى أن الطائرات المسيرة لأسطول بحر قزوين حلقت لمدة 500 ساعة إجمالا خلال الفترة الصيفية من برنامج التدريبات لعام 2021، ونفذت أكثر من 200 عملية تحليق لتحقيق أهداف مختلفة.
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-10-12
09:00 | 2021-10-12
08:30 | 2021-10-12
08:00 | 2021-10-12
07:51 | 2021-10-12
07:30 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website