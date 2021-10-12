العمليات المشتركة العراقية تعلن "تكتيكا جديدا" لاعتقال عناصر "داعش"

أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن القوات الأمنية بدأت خطة جديدة للقبض على مسلحي تنظيم "داعش"، وفق تصريحات تلفزيونية للمتحدث باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع).وقال المتحدث لقناة العراقية الإخبارية إن "القوات الأمنية بدأت تكتيكا جديدا للقبض على إرهابيي 'داعش'"، مبينا أن "جهاز المخابرات الوطني قام بعملية نوعية استطاع من خلالها استدراج نائب أبو بكر البغدادي من دولة أخرى وإلقاء القبض عليه داخل العراق".وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أعلن، الإثنين، القبض على سامي جاسم، المشرف المالي لـ"داعش" ونائب أبو بكر البغدادي.

ويعرف جاسم باسم "حجي حميد الجبوري"، وهو قيادي بارز في التنظيم، وعضو قديم في تنظيم "القاعدة" في العراق. وكان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات "داعش" الإرهابية، حسب موقع مكافآت من أجل العدالة الأميركي.وكان الجبوري "نائب" تنظيم "داعش" في جنوب الموصل في عام 2014، و"وزير مالية"، حيث أشرف على عمليات التنظيم المدرة للدخل من المبيعات غير المشروعة للنفط والغاز والآثار والمعادن.وفي سبتمبر 2015، وضعته وزارة الخزانة الأميركية في قائمة "الإرهابيين العالميين".وفي أغسطس 2019، أعلنت واشنطن عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تكشف عن موقعه.وأكد الخفاجي أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية سبق أن استطاعت اختراق تنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين، ووفرت معلومات مهمة تمكن خلالها سلاح الجو العراقي من تدمير أوكار للإرهابيين وقتل 7 من قياداته".