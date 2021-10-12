عربي-دولي

العمليات المشتركة العراقية تعلن "تكتيكا جديدا" لاعتقال عناصر "داعش"

Lebanon 24
12-10-2021 | 03:00
A-
A+
Doc-P-874046-637696187009621767.jpg
Doc-P-874046-637696187009621767.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن القوات الأمنية بدأت خطة جديدة للقبض على مسلحي تنظيم "داعش"، وفق تصريحات تلفزيونية للمتحدث باسم قيادة العمليات، اللواء تحسين الخفاجي، نقلتها وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال المتحدث لقناة العراقية الإخبارية إن "القوات الأمنية بدأت تكتيكا جديدا للقبض على إرهابيي 'داعش'"، مبينا أن "جهاز المخابرات الوطني قام بعملية نوعية استطاع من خلالها استدراج نائب أبو بكر البغدادي من دولة أخرى وإلقاء القبض عليه داخل العراق".

وكان رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد أعلن، الإثنين، القبض على سامي جاسم، المشرف المالي لـ"داعش" ونائب أبو بكر البغدادي.
 
ويعرف جاسم باسم "حجي حميد الجبوري"، وهو قيادي بارز في التنظيم، وعضو قديم في تنظيم "القاعدة" في العراق. وكان له دور فعال في إدارة الشؤون المالية لعمليات "داعش" الإرهابية، حسب موقع مكافآت من أجل العدالة الأميركي.

وكان الجبوري "نائب" تنظيم "داعش" في جنوب الموصل في عام 2014، و"وزير مالية"، حيث أشرف على عمليات التنظيم المدرة للدخل من المبيعات غير المشروعة للنفط والغاز والآثار والمعادن.

وفي سبتمبر 2015، وضعته وزارة الخزانة الأميركية في قائمة "الإرهابيين العالميين". 

وفي أغسطس 2019، أعلنت واشنطن عن مكافأة قدرها 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تكشف عن موقعه.

وأكد الخفاجي أن "وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية سبق أن استطاعت اختراق تنظيم داعش الإرهابي في سلسلة جبال حمرين، ووفرت معلومات مهمة تمكن خلالها سلاح الجو العراقي من تدمير أوكار للإرهابيين وقتل 7 من قياداته".
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:30 | 2021-10-12
09:00 | 2021-10-12
08:30 | 2021-10-12
08:00 | 2021-10-12
07:51 | 2021-10-12
07:30 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website