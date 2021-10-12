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كيشيدا يعلن سيادة اليابان على جزر الكوريل الجنوبية

Lebanon 24
12-10-2021 | 07:00
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صرح رئيس الوزراء الياباني الجديد فوميو كيشيدا أثناء مناقشات في برلمان البلاد أن سيادة اليابان تمتد بما في ذلك إلى جزر الكوريل الجنوبية.
 
وقال: "يجب تسوية مسألة الأراضي، وعدم تركها للأجيال القادمة".

وأشار في الوقت ذاته إلى أن الحكومة اليابانية "تسعى لتوقيع معاهدة سلام مع روسيا بعد تسوية القضية الإقليمية".

وتطالب اليابان بجزر شيكوتار وكوناشير وإيتوروب وهاموباي، اعتمادا على اتفاقية ثنائية حول التجارة والحدود وقعتها مع روسيا في عام 1855. وحولت طوكيو مسألة إعادة هذه الجزر إلى شرط لتوقيع معاهدة سلام مع روسيا لم يتم توقيعها منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وفي عام 1956 وقع الاتحاد السوفيتي واليابان بيانا مشتركا وافقت فيه موسكو على مناقشة احتمال إعادة جزيرتين من جزر الكوريل الجنوبية لليابان حال توقيع معاهدة سلام بين الجانبين. 

وأجرى كيشيدا الأسبوع الماضي مكالمة هاتفية مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين. أكد الجانبان خلالها سعيهما لتحقيق تقدم في المفاوضات حول توقيع معاهدة سلام بين البلدين على أساس الاتفاقات الموجودة بما فيها الاتفاقات التي تم التوصل إليها في عام 2018.
المصدر: روسيا اليوم
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