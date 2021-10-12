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فيديو جديد يرصد اللحظات الأولى لخروج الأسرى الفلسطينيين الـ6 من نفق جلبوع

Lebanon 24
12-10-2021 | 02:25
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نشرَت قناة "ريشت كان" العبرية مساء الاثنين 11 تشرين الأول، مقطع فيديو وثق اللحظات الأولى لخروج الأسرى الفلسطينيين الـ6 من النفق الذي حفروه في سجن جلبوع الأكثر تحصيناً لدى إسرائيل.

ويظهر في تسجيل الفيديو الذي بثته القناة العبرية الأسرى الستة لحظة خروجهم من فتحة النفق، في وقت كان فيه حراس البرج أعلى النفق وكذلك الحراس الذين تابعوا الكاميرات الأمنية في غفوة نوم.

وكان الأسرى الـ6  قد فروا من سجن جلبوع الإسرائيلي قبل شهر من خلال نفق حفروه بأدوات بسيطة.

وأعادت قوات الإسرائيلية اعتقال الأسرى الـ6 وهم محمد العارضة، محمود العارضة، يعقوب قادري، أيهم كممجي، زكريا الزبيدي، ومناضل انفيعات.
 
 
 
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