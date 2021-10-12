25
o
بيروت
25
o
طرابلس
22
o
صور
25
o
جبيل
25
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
24
o
بشري
25
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بكين: الاتهام الأميركي للصين بممارسة سياسة غير سوقية عديم الأساس
Lebanon 24
12-10-2021
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال لو يوتشنغ نائب وزير الخارجية الصيني، إن بلاده ترفض الاتهامات الأميركية عديمة الأساس الزاعمة بأن بكين تنتهج "سياسة غير سوقية".
وأضاف الدبلوماسي الصيني، في مقابلة مع قناة CGTN التلفزيونية: "لاحظنا وجود بعض اللحظات الإيجابية في بيان الممثلة التجارية الأميركية، لكننا في نفس الوقت نرفض بشدة اتهاماتها التي لا أساس لها. وأريد أن أؤكد أن الصين والولايات المتحدة طرفان لا ينفصلان، لهما مصالح مشتركة".
وأشار إلى أنه على الرغم من المحاولات الأميركية لتعطيل سلسلة التوريد، وعلى الرغم من تأثير الوباء، تستمر التجارة الثنائية في النمو.
وتابع نائب وزير الخارجية الصيني: "يعتبر التعاون الاقتصادي والتجاري، من الأمور الحيوية للمصالح المشتركة للصين والولايات المتحدة. نأمل أن تغير الحكومة الأميركية مسارها بالفعل، وأن تعمل مع مجتمع الأعمال لتحويل التعاون الاقتصادي -التجاري إلى كاسحة جليد في العلاقات- الصينية الأميركية".
في وقت سابق، قالت الممثلة التجارية الأميركية برتبة وزيرة كاثرين تاي، إن واشنطن تعتزم إثارة موضوع "السياسة غير السوقية" للسلطات الصينية مع بكين، بما في ذلك "إساءة استخدام الشركات المملوكة للدولة، وسلوكها المناهض للمنافسة، وسرقة الملكية الفكرية الأميركية".
في الأشهر الـ8 الأولى من عام 2021 ، نمت التجارة بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 36.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 470.31 مليار دولار.
تابع
الأكثر قراءة
سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)
Lebanon 24
سمكة "سقطت" من السماء وتسببت بأضرار في عكار! (صور)
03:04 | 2021-10-12
12/10/2021 03:04:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة
Lebanon 24
ارتفاع كبير في دولار السوق الموازية.. اليكم التسعيرة المتداولة
08:26 | 2021-10-12
12/10/2021 08:26:00
Lebanon 24
Lebanon 24
5 أبراج قد تدمر حياتكم.. احذروا منها
Lebanon 24
5 أبراج قد تدمر حياتكم.. احذروا منها
00:30 | 2021-10-12
12/10/2021 12:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيانٌ هام من إدارة السير.. إليكم تفاصيله
Lebanon 24
بيانٌ هام من إدارة السير.. إليكم تفاصيله
15:11 | 2021-10-11
11/10/2021 03:11:22
Lebanon 24
Lebanon 24
وثيقة أمنية خطيرة.. مواد سامة تهدّد عناصر "قوى الأمن" (صورة)
Lebanon 24
وثيقة أمنية خطيرة.. مواد سامة تهدّد عناصر "قوى الأمن" (صورة)
05:38 | 2021-10-12
12/10/2021 05:38:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2021-10-12
بينيت: سنجد طرقاً أخرى لمحاسبة إيران على انتهاكاتها النووية
13:00 | 2021-10-12
ولاية أميركية تغرد خارج السرب.. والسبب "لقاح كورونا"
12:30 | 2021-10-12
الكويت تفتح باب الخدمة العسكرية أمام المواطنات
11:30 | 2021-10-12
مسؤول كبير بالبنتاغون: الصين هزمت أميركا.. تأخرنا 20 عاماً
11:00 | 2021-10-12
محمد بن راشد في رسالة إلى الشباب العربي: "الإمارات بيت الجميع"
10:00 | 2021-10-12
تحسّن في العلاقات بين السعودية وإيران.. هل ستفتح القنصليات بين البلدين؟
فيديو
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
12/10/2021 21:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
Lebanon 24
أسد يختبىء في مرحاض عام بانتظار فريسة! (فيديو)
08:28 | 2021-10-12
12/10/2021 21:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
جمال سليمان يرقص على أنغام أغنية حسين الجسمي.. شاهدوا الفيديو
11:00 | 2021-10-10
12/10/2021 21:02:18
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact