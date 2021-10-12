عربي-دولي

بكين: الاتهام الأميركي للصين بممارسة سياسة غير سوقية عديم الأساس

Lebanon 24
12-10-2021 | 10:30
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قال لو يوتشنغ نائب وزير الخارجية الصيني، إن بلاده ترفض الاتهامات الأميركية عديمة الأساس الزاعمة بأن بكين تنتهج "سياسة غير سوقية".

وأضاف الدبلوماسي الصيني، في مقابلة مع قناة CGTN التلفزيونية: "لاحظنا وجود بعض اللحظات الإيجابية في بيان الممثلة التجارية الأميركية، لكننا في نفس الوقت نرفض بشدة اتهاماتها التي لا أساس لها. وأريد أن أؤكد أن الصين والولايات المتحدة طرفان لا ينفصلان، لهما مصالح مشتركة".

وأشار إلى أنه على الرغم من المحاولات الأميركية لتعطيل سلسلة التوريد، وعلى الرغم من تأثير الوباء، تستمر التجارة الثنائية في النمو.

وتابع نائب وزير الخارجية الصيني: "يعتبر التعاون الاقتصادي والتجاري، من الأمور الحيوية للمصالح المشتركة للصين والولايات المتحدة. نأمل أن تغير الحكومة الأميركية مسارها بالفعل، وأن تعمل مع مجتمع الأعمال لتحويل التعاون الاقتصادي -التجاري إلى كاسحة جليد في العلاقات- الصينية الأميركية".

في وقت سابق، قالت الممثلة التجارية الأميركية برتبة وزيرة كاثرين تاي، إن واشنطن تعتزم إثارة موضوع "السياسة غير السوقية" للسلطات الصينية مع بكين، بما في ذلك "إساءة استخدام الشركات المملوكة للدولة، وسلوكها المناهض للمنافسة، وسرقة الملكية الفكرية الأميركية".

في الأشهر الـ8 الأولى من عام 2021 ، نمت التجارة بين الولايات المتحدة والصين بنسبة 36.6٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبلغت 470.31 مليار دولار.
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