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زلزال قوي يهزّ جزيرة كريت باليونان

Lebanon 24
12-10-2021 | 06:36
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قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن زلزالاً بقوة 6.3 درجات ضرب جزيرة كريت اليونانية اليوم الثلاثاء، موضحاً أن الزلزال وقع على عمق كيلومترين.

وتقع اليونان على فوالق جيولوجية عدة وغالباً ما تشهد هزات أرضية وفق ما ذكرت قناة "روسيا اليوم".

ويعود الزلزال الأخير الذي حصد أرواحا إلى الـ27 من أيلول الماضي، في نفس الجزيرة، ما أسفر عن سقوط قتيل و9 جرحى وقد خلف أضرارا جسيمة.
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