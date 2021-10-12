عربي-دولي

بسبب العقوبات.. الولايات المتحدة قد تبقى بدون ذخيرة روسية

Lebanon 24
12-10-2021 | 09:30
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قالت قناة "RBC" إن الولايات المتحدة قد تبقى بدون استيراد خراطيش الأسلحة النارية من روسيا، الأمر الذي سيحرم المنتجين الروس من أكبر سوق مبيعات.

وفي أوائل أيلول، فرضت واشنطن قيوداً على استيراد أنواع معينة من الأسلحة النارية الروسية، فضلاً عن تصدير التكنولوجيات النووية.

ونتيجة لذلك، بدأ مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات بوزارة العدل الأميركية، في رفض الطلبات الجديدة أو المعلقة للشركات الأمريكية لاستيراد هذه المنتجات للاستخدام المدني.

وفي ذات الوقت، يستمر البيع على مدى عامين، وفقا للتراخيص الصادرة.

وفي العام الماضي، شكلت صادرات الخراطيش الروسية إلى الولايات المتحدة أكثر من 21 في المائة من إجمالي واردات البلاد من هذا المنتج، مما يجعلها تشغل المرتبة الرائدة بين الموردين.
 
وتقدر قيمة المبيعات السنوية، بأكثر من مائة مليون دولار، وبشكل عام، توفر روسيا حوالي 4 بالمائة من كل حاجة سوق الولايات المتحدة لذخيرة الأسلحة النارية، بما في ذلك الإنتاج المحلي للولايات المتحدة.
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