عربي-دولي

محمد بن راشد في رسالة إلى الشباب العربي: "الإمارات بيت الجميع"

Lebanon 24
12-10-2021 | 11:00
A-
A+
Doc-P-874185-637696430183911161.jpg
Doc-P-874185-637696430183911161.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجه محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم بي، رئيس الوزراء الإماراتي، رسالة إلى الشباب العربي، وذلك بعد دراسة أظهرت نتائجها تفضيل الإمارات للعيش بنسبة كبيرة مقارنة بالدول الأخرى.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال محمد بن راشد: "أظهرت أحدث دراسة للشباب العربي في 17 بلداً عربياً لصالح أصداء "بي سي دبليو" أن الإمارات هي البلد المفضل للعيش لـ47% من الشباب العربي، تليها الولايات المتحدة 19%، ثم كندا 15%".

وأضاف: "نحن نقول بأن الإمارات بلد الجميع..وبيت الجميع..وتجربتنا ستبقى متاحة للجميع..وعلاقاتنا ستظل إيجابية مع الجميع".
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-10-12
13:00 | 2021-10-12
12:30 | 2021-10-12
11:30 | 2021-10-12
10:30 | 2021-10-12
10:00 | 2021-10-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website