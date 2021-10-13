واشنطن تصر على إجراء في القدس "يغضب إسرائيل"!

أعلن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، خلال مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، ان الولايات المتحدة تمضي قدما في عملية إعادة فتح قنصليتها للفلسطينيين في القدس بعد الإعلان عن الأمر لأول مرة في أيار.

وفي أيلول الماضي، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد إعادة فتح القنصلية الأميركية بأنها "فكرة سيئة" يمكن أن ترسل رسالة خاطئة وتزعزع استقرار المنطقة.

وكانت القنصلية في القدس الشرقية بمثابة البعثة الدبلوماسية الأميركية الرئيسية للفلسطينيين، والتي ظلت قيد العمل طيلة عقود قبل الدمج الذي أجراه الرئيس الأميركي السابق.

وأعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مايو أن الولايات المتحدة تخطط لإعادة فتح قنصليتها في القدس حصريا للأراضي الفلسطينية، والتي تم دمجها مع السفارة الأميركية في إسرائيل خلال عهد إدارة دونالد ترامب.