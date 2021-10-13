عاصفة باميلا الاستوائية ستتحول إلى اعصار لدى وصولها سواحل المكسيك

حذر المركز الاميركي لرصد الاعاصير من أن العاصفة الاستوائية "باميلا" ستتحول إلى إعصار شديد لدى وصولها الساحل الغربي للمكسيك على المحيط الهادئ اليوم، وقد تتسبب في ارتفاع منسوب المياه ورياح عاتية، كما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".وذكر المركز، في أحدث نشرة، أن باميلا التي "تراجعت مساء أمس من إعصار إلى عاصفة استوائية ستتحول إلى "إعصار شديد عندما تصل إلى ساحل وسط غرب المكسيك"، ودعا السكان إلى "مراقبة" تقدمها والتحسب لمواجهتها.