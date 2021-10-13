27
o
بيروت
27
o
طرابلس
23
o
صور
26
o
جبيل
27
o
صيدا
27
o
جونية
24
o
النبطية
24
o
زحلة
23
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
عاصفة باميلا الاستوائية ستتحول إلى اعصار لدى وصولها سواحل المكسيك
Lebanon 24
13-10-2021
|
10:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذر المركز الاميركي لرصد الاعاصير من أن العاصفة الاستوائية "باميلا" ستتحول إلى إعصار شديد لدى وصولها الساحل الغربي للمكسيك على المحيط الهادئ اليوم، وقد تتسبب في ارتفاع منسوب المياه ورياح عاتية، كما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".
وذكر المركز، في أحدث نشرة، أن باميلا التي "تراجعت مساء أمس من إعصار إلى عاصفة استوائية ستتحول إلى "إعصار شديد عندما تصل إلى ساحل وسط غرب المكسيك"، ودعا السكان إلى "مراقبة" تقدمها والتحسب لمواجهتها.
تابع
الأكثر قراءة
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
Lebanon 24
خبر مفرح إلى اللبنانيين عن الكهرباء والتغذية.. إليكم الجديد
14:00 | 2021-10-12
12/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع
Lebanon 24
تسعيرة جديدة للبنزين غداً.. إليكم السعر المتوقع
14:09 | 2021-10-12
12/10/2021 02:09:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتفاع جنوني بسعر جرة الغاز.. هذا ما سجلته بيومين
Lebanon 24
ارتفاع جنوني بسعر جرة الغاز.. هذا ما سجلته بيومين
01:40 | 2021-10-13
13/10/2021 01:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الأبراج لا يمكنها أن تنسى الحب الأول.. هل أنت من بينها؟
Lebanon 24
هذه الأبراج لا يمكنها أن تنسى الحب الأول.. هل أنت من بينها؟
00:00 | 2021-10-13
13/10/2021 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بري يحذر
Lebanon 24
بري يحذر
23:32 | 2021-10-12
12/10/2021 11:32:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
11:36 | 2021-10-13
طلب من إيران إلى السعودية.. هل ستستأنف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين؟
11:30 | 2021-10-13
تركيا ترفع "نبرة الغضب".. وتدين أميركا وروسيا بهجمات سوريا
11:00 | 2021-10-13
المعارضة في تشيلي تسعى لعزل رئيس البلاد على خلفية "وثائق باندورا"
10:38 | 2021-10-13
بوتين: أمامي امرأة جميلة تكرر السؤال وكأنها لم تسمع ما قلت
09:22 | 2021-10-13
مقتل جندي فرنسي من قوة برخان في حادث عرضي في مالي
08:40 | 2021-10-13
الاستخبارات الخارجية الروسية: التهديد الإرهابي من أفغانستان ازداد خطورة
فيديو
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
13/10/2021 18:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
13/10/2021 18:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
Lebanon 24
حادث مروّع... شاهدوا كيف سقطت طائرة في وسط حي سكني! (فيديو)
10:22 | 2021-10-12
13/10/2021 18:54:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact