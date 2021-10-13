عربي-دولي

عاصفة باميلا الاستوائية ستتحول إلى اعصار لدى وصولها سواحل المكسيك

Lebanon 24
13-10-2021 | 10:00
A-
A+
Doc-P-874648-637697401051695598.jpg
Doc-P-874648-637697401051695598.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر المركز الاميركي لرصد الاعاصير من أن العاصفة الاستوائية "باميلا" ستتحول إلى إعصار شديد لدى وصولها الساحل الغربي للمكسيك على المحيط الهادئ اليوم، وقد تتسبب في ارتفاع منسوب المياه ورياح عاتية، كما أفادت "وكالة الصحافة الفرنسية".

وذكر المركز، في أحدث نشرة، أن باميلا التي "تراجعت مساء أمس من إعصار إلى عاصفة استوائية ستتحول إلى "إعصار شديد عندما تصل إلى ساحل وسط غرب المكسيك"، ودعا السكان إلى "مراقبة" تقدمها والتحسب لمواجهتها.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
11:36 | 2021-10-13
11:30 | 2021-10-13
11:00 | 2021-10-13
10:38 | 2021-10-13
09:22 | 2021-10-13
08:40 | 2021-10-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website