وزير الخارجية التركي يعلن نتائج محادثاته مع "طالبان" في أنقرة

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أغلو، أنه أبلغ "طالبان"، خلال محادثات بين الطرفين الخميس في أنقرة، بـ"توصيات" تركيا، فيما قدمت الحركة مطالبها في مجال المساعدات الإنسانية.وقال تشاووش أوغلو، خلال مؤتمر صحفي عقده عقب المحادثات، أن وفد "طالبان"، الذي ترأسه وزير الخارجية في حكومتها، أمير خان متقي، قدم طلباته إلى تركيا وخاصة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية ومواصلة الاستثمار في أفغانستان.وأضاف وزير الخارجية التركي: "قدمنا توصياتنا مجددا بشأن تعليم الفتيات وضمان توظيف النساء... وأبلغنا وفد طالبان مرة أخرى بضرورة احتضانهم للجميع من أجل وحدة وسلامة بلادهم قبل كل شيء".وذكر تشاووش أوغلو أن إدارة "طالبان" أكدت أنها ستقدم ما بوسعها لدعم المهاجرين الأفغان إذا أرادوا العودة إلى البلاد.وفي وقت سابق من اليوم كشفت "طالبان" أن وفدا رفيع المستوى برئاسة متقي من "الإمارة الإسلامية في أفغانستان"، السلطة التابعة للحركة، سيزور أنقرة "تلبية لدعوة رسمية من قبل وزير الخارجية التركي"، وذلك لبحث "تحسين العلاقات الثنائية، والتجارة، والمساعدات الإنسانية، واللاجئين، والملاحة الجوية".