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جامعة كامبريدج توقف محادثات التعاون مع الإمارات بسبب قضية "بيغاسوس"

Lebanon 24
15-10-2021 | 00:30
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أوقفت جامعة "كامبريدج" البريطانية محادثات تعاون مع الإمارات تشمل الاستثمارات بمبلغ 400 مليار جنيه إسترليني بسبب قضية استخدام السلطات الإماراتية برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي للتجسس.

ونقلت صحيفة "غارديان" البريطانية، عن نائب رئيس الجامعة، ستيفن توب، قوله الخميس إن إدارتها قررت وقف المحادثات واللقاءات مع الإمارات حول إقامة التعاون، الذي كان مقدرا بنحو 400 مليون جنيه إسترليني (545 مليون دولار)، بعد التقارير عن استخدام السلطات الإماراتية لبرنامج "بيغاسوس".

وأوضح توب: "بعد نشر المعطيات الجديدة حول بيغاسوس اعتبرنا أن الآن ليس وقتا مناسبا لتنفيذ مثل هذه الخطوط الطموحة المتعلقة بالإمارات".

وحول إمكانية استئناف محادثات التعاون في وقت لاحق، قال توب إن الجامعة لن تستعجل في ذلك، ولن تكون هناك ترتيبات سرية، مؤكدا أن أي إجراء قادم سيتم اتخاذه بعد التشاور بشكل جيد.

وأعلنت الجامعة عن "شراكة استراتيجية محتملة" مع الإمارات في يوليو ضمن صفقة تشمل إنشاء جامعة مشتركة والعمل على ملفات مثل المناخ والطاقة.

وأشادت الجامعة بالصفقة المقترحة المقصودة، معتبرة أن هذه الشراكة "تساعد في حل بعض أكبر التحديات التي تواجه الكوكب".

ونشرت وسائل إعلام تقارير عن وثائق مسربة تشير إلى أن الإمارات استخدمت "بيغاسوس" المصمم من قبل شركة "NSO" الإسرائيلية في التجسس على أكثر من 400 رقم هاتف مسجل في بريطانيا، في مقدمتها هاتف الأميرة هيا بنت الحسين، الزوجة السابقة لحاكم دبي، رئيس وزراء الإمارات، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
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