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البيت الأبيض: التزامنا تجاه تايوان "صلب كالصخر"

Lebanon 24
15-10-2021 | 00:00
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أعلن البيت الأبيض الأميركي أن التزام الولايات المتحدة تجاه تايوان "صلب كالصخر" وذلك وسط توتر بين تايوان والصين

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن بلادها "ستواصل دعم تايوان في الدفاع عن النفس".

ويأتي ذلك وسط تصاعد التوتر بين تايوان والصين، من جهة، وبين الأخيرة والولايات المتحدة من جهة أخرى.
ويوم أمس قال المتحدث باسم مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، ما شياو قوانغ، إن المناورات العسكرية لبلاده قرب تايوان تأتي بهدف "حماية المصالح العامة للأمة الصينية، والمصالح الحيوية للشعب على جانبي مضيق تايوان".

وكان الرئيس الصيني شي جين بين تعهد قبل أيام بإعادة الوحدة سلميا مع تايوان التي تعتبرها جزءا من أراضيها، وذلك عقب غارات لأربعة أيام في منطقة الدفاع الجوي التايوانية شاركت فيها نحو 150 طائرة.
المصدر: روسيا اليوم
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