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بيل كلينتون في العناية المركزة.. أصيب بعدوى في الفم!

Lebanon 24
14-10-2021 | 23:30
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تم نقل الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون لمستشفى في كاليفورنيا للاشتباه في إصابته بعدوى في الدم.

 

وقالت شبكة سي إن إن الإخبارية إن كلينتون يعالج في وحدة للعناية المركزة في مركز إيرفين الطبي في ولاية كاليفورنيا.

 

وقال المتحدث باسم كلينتون أنجيل أورينا على تويتر "مساء الثلاثاء نُقل الرئيس الأسبق بيل كلينتون إلى المركز الطبي التابع لجامعة كاليفورنيا في إيرفين للعلاج من عدوى غير كوفيد".

 

وأضاف "إنه يتحسن وفي حالة معنوية جيدة، وهو ممتن أشد الامتنان للأطباء وطاقم التمريض والموظفين الذين يقدمون له رعاية ممتازة".

 

وقال الطاقم الطبي الذي يعالج كلينتون في بيان "نُقل للمستشفى كي يخضع لمراقبة دقيقة ويحصل على المضادات الحيوية والسوائل عن طريق الوريد".

 

وأضاف البيان "لا يزال في المستشفى للمتابعة المستمرة... بعد يومين من العلاج، يتجه عدد خلايا الدم البيضاء لديه إلى الانخفاض ويستجيب للمضادات الحيوية استجابة جيدة. نتمنى عودته إلى المنزل قريبا".

 

وأشار المتحدث باسم كلينتون إلى أن الرئيس الأسبق، الذي يبلغ من العمر 75 عاما، يعالج من عدوى لا تتعلق بالإصابة بفيروس كورونا، وهو بحالة جيدة.

 

 

المصدر: سكاي نيوز
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