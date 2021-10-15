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مقتل "أبي مصعب البرناوي" نجل مؤسس بوكوحرام

Lebanon 24
15-10-2021 | 05:00
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أعلن الجيش في نيجيريا مقتل أبي مصعب البرناوي، وهو زعيم جماعة متطرفة على صلة بتنظيم داعش، والمتهم بقتل المئات في شمال شرق البلاد.
ولم يصدر بعد تأكيد عن المسلحين.

وقال الجنرال لاكي إيرابور، قائد أركان الدفاع في نيجيريا، للصحفيين "أستطيع أن أؤكد بثقة لكم أن أبو مصعب مات"


ولم يدل بمزيد من التفاصيل. ولم يتسن التحقق بشكل مستقل من التصريح، كما لم يوضح الجيش أي معلومات أخرى عن كيفية علمه بمقتل البرناوي.

كان والد البرناوي، محمد يوسف، هو القائد المؤسس لحركة "بوكوحرام"، الجماعة المتطرفة التي تشن تمردا منذ أكثر من عقد.

وانتشر العنف وامتد إلى النيجر والكاميرون وتشاد المجاورة، وزعزع استقرار منطقة بحيرة تشاد.

ولطالما اشتبك البرناوي مع الرجل الذي خلف والده، أبو بكر شيكاو، وانشق عام 2016 ليشكل جماعة "داعش - ولاية غرب أفريقيا".
 
المصدر: سكاي نيوز
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