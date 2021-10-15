عربي-دولي

فايننشال تايمز: السعودية "جادة" بشأن المحادثات مع إيران

Lebanon 24
15-10-2021 | 00:12
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أفادت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الجمعة بأن المملكة العربية السعودية "جادة" بشأن المحادثات مع إيران.

ونقلت الصحيفة عن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله قوله إن المحادثات مع إيران كانت "ودية" في حين وصف المفاوضات "بالاستكشافية".
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