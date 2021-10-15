26
o
بيروت
26
o
طرابلس
22
o
صور
26
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
23
o
النبطية
23
o
زحلة
23
o
بعلبك
26
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
عربي-دولي
بايدن يوقع قانون رفع سقف دين الولايات المتحدة
Lebanon 24
15-10-2021
|
05:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، النص الذي يرفع سقف الدين العام للولايات المتحدة لغاية نهاية السنة، في إجراء مؤقت يجنب أكبر قوة اقتصادية في العالم التخلف عن سداد ديونها لأول مرة في تاريخها.
وكان مجلس الشيوخ الأميركي أقر مشروع القانون الأسبوع الماضي، وافق مجلس النواب الثلاثاء على النص بفضل أغلبيته الديموقراطية، إذ صوت 219 نائبا لصالح المشروع و206 ضده.
ويرفع النص سقف الدين العام للبلاد بمقدار 480 مليار دولار، الأمر الذي سيسمح لها بالوفاء بالتزاماتها المالية حتى ديسمبر.
وبإقراره في الكونغرس أحيل النص إلى بايدن الذي وقّعه مساء الخميس.
وقال البيت الأبيض في بيان إن هذه الزيادة في سقف الدين "يجب أن تكون كافية للسماح للحكومة الفدرالية بمواصلة الوفاء بالتزاماتها بالكامل حتى أوائل ديسمبر".
ويُبعد هذا النص عن الولايات المتحدة مؤقتاً شبح التخلف عن السداد وعواقبه الكارثية على القوة الاقتصادية العملاقة وسائر دول العالم.
ولم يُحرَز هذا التقدم بدون اضطرابات، إذ أن النص كان موضع نقاشات متواصلة في مجلس الشيوخ الذي صادق على تسوية الخميس الماضي.
المصدر: الحرة
تابع
الأكثر قراءة
اليكم سعر مبيع قارورة الغاز الجديد
Lebanon 24
اليكم سعر مبيع قارورة الغاز الجديد
14:19 | 2021-10-14
14/10/2021 02:19:27
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
Lebanon 24
تفاصيل دقيقة تُكشف عن أحداث الطيونة.. هكذا بدأ الاشتباك
04:00 | 2021-10-15
15/10/2021 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أحداث الطيونة أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد أحداث الطيونة أمس.. كيف افتتح الدولار اليوم في السوق الموازية؟
02:00 | 2021-10-15
15/10/2021 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله "لا ضمانات بأن لا يتكرر مشهد الطيونة" والقوات "شو قلن علاقة بعين الرمانة"
Lebanon 24
حزب الله "لا ضمانات بأن لا يتكرر مشهد الطيونة" والقوات "شو قلن علاقة بعين الرمانة"
05:00 | 2021-10-15
15/10/2021 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في وضح النهار.... ماذا يجري في هذه الطريق الجبلية؟ (صور)
Lebanon 24
في وضح النهار.... ماذا يجري في هذه الطريق الجبلية؟ (صور)
10:18 | 2021-10-15
15/10/2021 10:18:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
13:30 | 2021-10-15
القبض على عنصر مكلف بتسهيل تنقل عناصر "داعش" بين تونس وليبيا
13:00 | 2021-10-15
بوتين: لا داعي للتسرع في الاعتراف الرسمي بحركة "طالبان"
12:30 | 2021-10-15
خبراء: الصين قد تتفوق جوياً على الولايات المتحدة
12:07 | 2021-10-15
إصابات عديدة بعد وقوع إطلاق نار خارج مطار مكسيكو سيتي
12:00 | 2021-10-15
تقريرٌ إسرائيلي عن قوات إيران في سوريا.. هل تراجع وجودها هناك؟
11:30 | 2021-10-15
التيار الصدري يعلنها صراحة: سنعين رئيس حكومة العراق
فيديو
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
Lebanon 24
انهيار أرضي يبتلع سيارات في مدينة روسية! (فيديو)
09:12 | 2021-10-15
15/10/2021 20:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
Lebanon 24
كيا تُطلق نسخا جديدة معدلة من "Cerato" الشهيرة
11:00 | 2021-10-13
15/10/2021 20:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
Lebanon 24
بعد زواجها بمصور المشاهير.. دانا حلبي تكشف قصة الوشم على يدها وعلاقتها بأيمن عباس (فيديو)
08:44 | 2021-10-13
15/10/2021 20:34:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact