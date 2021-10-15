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الأمم المتحدة تحذر من سوء التغذية الحاد في صفوف الأطفال في تيغراي

Lebanon 24
15-10-2021 | 08:30
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قالت الأمم المتحدة إن عدد الأطفال الذين ادخلوا المستشفيات لإصابتهم بسوء تغذية حاد في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، الذي يشهد حربا، تضاعف هذه السنة مقارنة مع العام 2020

وقال مكتب تنسيق الشؤون الانسانية في الأمم المتحدة في تقريره الأسبوعي حول النزاع المستمر منذ 11 شهراً في شمال إثيوبيا: "ادخل نحو 18600 طفل دون سن الخامسة في تيغراي إلى المستشفيات للمعالجة من سوء تغذية حاد بين شباط وآب من السنة الحالية، مقارنة بـ8900 في 2020 ما يشكل ارتفاعا بنسبة 100% ، بحسب منظمة اليونيسف".

وأضاف التقرير أن سوء التغذية لدى النساء الحوامل والمرضعات في منطقة تيغراي "لا يزال مرتفعا جدا ويطال 63% منهن" مشددا على ان 897 شاحنة فقط تنقل مساعدات إنسانية وصلت منذ منتصف يوليو إلى هذه المنطقة البالغ عدد سكانها ستة ملايين نسمة.

وإلى جانب النقص في المواد الغذائية ثمة نقص حاد في الأدوية ولقاحات الأطفال والمعدات الطبية، وفق ما ذكرت الأمم المتحدة في تقارير عدة في الفترة الأخيرة.
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