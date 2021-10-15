عربي-دولي

"صفر" وفيات بكورونا لليوم الثالث على التوالي في هذه الدولة العربية

Lebanon 24
15-10-2021 | 04:55
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أعلنت الكويت عدم تسجيل أي حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد بها وذلك لليوم الثالث على التوالي.

 

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في بيان أمس الخميس، عن إصابة 32 حالة جديدة، وتسجيل 53 حالة شفاء.

 

وذكرت أنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك لليوم الثالث على التوالي.

 

ويأتي الانخفاض الكبير في مؤشرات كورونا تزامنا مع ارتفاع نسب التطعيم في صفوف المواطنين والمقيمين إلى 80 في المئة.

 

ومنذ ظهور الوباء، سجلت الكويت أكثر من 412 ألف إصابة بكورونا، من بينها 2455 حالة وفاة، فيما بلغت عدد الحالات التي تماثلت للشفاء أكثر من 410 آلاف.

المصدر: سبوتنيك
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