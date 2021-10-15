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غوتيريش: 40% من البشرية لا يستطيعون تحمل تكاليف غذاء صحي

Lebanon 24
15-10-2021 | 14:30
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أعلن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن نحو 3 مليارات من الناس، أي نحو 40% من سكان الكوكب، لا يستطيعون تحمل تكاليف نظام غذائي صحي.

وقال غوتيريش في خطاب مصور بمناسبة يوم الغذاء العالمي، اليوم الجمعة: "لا يستطيع 40% من البشرية تحمل تكاليف نظام غذائي صحي، ويعادل ذلك 3 مليارات شخص. والجوع يزداد. ويزداد عدد المعانين من سوء التغذية والسمنة".

وأشار غوتيريش إلى أن الوضع في هذا المجال تدهور بشكل جدي بسبب جائحة كورونا والقضايا الاقتصادية التي تسببت فيها، مضيفا أن نحو 140 مليون شخص في العالم يعانون من نقص الغذاء.

وتابع: "في الوقت ذاته فإن الطرق التي نستخدمها لزراعة وتناول وإزالة الغذاء تضع عبئا ثقيلا على كوكبنا. وتخلق عبئا غير مسبوق على مواردنا ومناخنا وبيئتنا، وتكلفنا تريليونات الدولارات".
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