عربي-دولي

بنما تُرخّص استخدام نبتة القنب لأغراض طبية

Lebanon 24
15-10-2021 | 10:30
A-
A+
Doc-P-875364-637698980358812803.jpeg
Doc-P-875364-637698980358812803.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وافق رئيس بنما لورينتينو كورتيسو على مشروع قانون لتنظيم استخدام نبتة القنب المخدرة ومشتقاتها للأغراض الطبية والعلاجية.

وقال كورتيسو في تغريدة عبر "تويتر" إن "الموافقة على القانون الذي ينظم الاستخدام الطبي والعلاجي للقنب ومشتقاته يخلق إطاراً تنظيمياً لاستخدامه ومراقبته والتحكم في الوصول إليه للأغراض الطبية والبيطرية والعلمية والبحثية في البلاد".

ويحظر القانون الجديد تسويق القنب ومشتقاته في السوق المحلية، لكنه سيسمح بالواردات فقط بهدف استخدامه لأغراض طبية.
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-10-15
13:00 | 2021-10-15
12:30 | 2021-10-15
12:07 | 2021-10-15
12:00 | 2021-10-15
11:30 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website