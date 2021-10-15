نائبة خطفها كورونا... فازت في الانتخابات على الرغم من وفاتها منذ شهرين!

لعل من أغرب ما صادفته الانتخابات النيابية التي شهدها العراق يوم الأحد الماضي، فوز نائبة متوفاة منذ شهرين. لكن هذا ما حصل بالفعل.فقد ضجت الأوساط العراقية على مدى الأيام الماضية بفوز المرشحة، أنسام مانوئيل عن محافظة بغداد، حاصدة 2397 صوتاً، على الرغم من وفاتها قبل نحو شهرين إثر إصابتها بفيروس كورونا.وفيما هب البعض إلى أخذ تلك الواقعة حجة من أجل التشكيك بنزاهة الانتخابات، نشرت عائلة أنسام توضيحا على صفحتها على فيسبوك موضحة كافة التفاصيل. وأشارت إلى أن "المرشحة الراحلة" كانت أعلنت سابقا خوضها الانتخابات بشكل مستقل، إلا أن المرض أعياها في أغسطس الماضي.