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عربي-دولي
التيار الصدري يعلنها صراحة: سنعين رئيس حكومة العراق
Lebanon 24
15-10-2021
|
11:30
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على الرغم من عدم صدور النتائج النهائية للانتخابات النيابية التي جرت في العراق الأحد، أعلن التيار الصدري الذي يتزعمه رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، صراحة اليوم الجمعة، أنه سيعين رئيس الحكومة المقبلة.
وأكد رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري وعضو اللجنة التفاوضية نصار الربيعي، أن "الكتلة الصدرية ستعلنها صراحة بأن مرشحها لرئاسة الوزراء المقبل سيكون من التيار الصدري".
لن تكون توافقية
وشدد الربيعي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء العراقية، على أن "الحكومة المقبلة ستكون مسؤولة مباشرة أمام التيار الصدري وتتحمل كافة الإخفاقات".
ومع هذا، فقد أوضح الربيعي أن الحكومة لن تكون توافقية، في إشارة إلى أنها لن تضم ربما ضمنها أطيافا معارضة. وقال "ستكون حكومة تحكمها أطراف سياسية ولا تخضع للتوافقات السياسية بحيث تكون مشكلة من جميع المكونات، والمعارضة ستكون من جميع المكونات".
ورقة ضغط قوية
يشار إلى أن التيار الصدري بات يملك ورقة ضغط قوية في مسألة اختيار رئيس الوزراء بعد المكاسب التي حققها في الانتخابات، لكن لا يزال عليه التوافق مع قوى سياسية أخرى لتشكيل الحكومة.
وكان الصدر حل في الطليعة بحصوله على أكثر من سبعين مقعداً من أصل 329 حسب النتائج الأولية التي أعلنتها المفوضية العليا للانتخابات، لكن تمكنه من اختيار رئيس الحكومة منفردا لا يزال أمراً مستبعداً.
وفي هذا السياق، أوضح الباحث في مركز "تشاثام هاوس" البريطاني ريناد منصور لوكالة فرانس برس، أن "النتائج تعطي الصدر اليد العليا على المشهد السياسي وفي المفاوضات، لكن ذلك ليس العامل الوحيد المهم"، مضيفا "لا بد له من التفاوض مع الكتل الكبرى الأخرى".
إلى ذلك، يرى بعض الخبراء أن انتخابات الأحد لن تفضي إلى زعزعة توازن القوى الهش القائم في بغداد، الذي تتحكم به التيارات والجهات السياسية الحاكمة حالياً، منذ نحو عقدين.
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