بوتين: لا داعي للتسرع في الاعتراف الرسمي بحركة "طالبان"

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إنه لا داعي للتسرع في الاعتراف الرسمي بحركة "طالبان".وأضاف الرئيس الروسي خلال اجتماع رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة، اليوم الجمعة: "نحن نتفهم أننا بحاجة إلى التفاعل معهم (طالبان)، لكن يجب ألا نتسرع".وأوضح بوتين بأنه سيكون من الصعب على "طالبان" التخلي عن مصدر دخل مثل تهريب المخدرات.وقال بوتين إن هناك 2000 مقاتل من تنظيم "داعش" في شمال أفغانستان، ويخطط قادتهم للتأثير على دول ومناطق أخرى في روسيا.وفي وقت لاحق اليوم قال المتحدث باسم الكرملين، إن بوتين ليس لديه أي خطط للقاء "طالبان"، والتي سيصل وفد يمثلها إلى موسكو في الشهر الجاري للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في أفغانستان.هذا وقد أكدت وزارة الخارجية في وقت سابق أن موسكو ستدرس احتمال الاعتراف بسلطة حركة "طالبان" في أفغانستان بعد تشكيل حكومة شاملة تشارك فيها جميع الأطراف في البلاد، والتزامها بوعودها حول مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.