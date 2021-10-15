عربي-دولي

القبض على عنصر مكلف بتسهيل تنقل عناصر "داعش" بين تونس وليبيا

Lebanon 24
15-10-2021 | 13:30
A-
A+
Doc-P-875396-637699033741034200.jpg
Doc-P-875396-637699033741034200.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
ألقى جهاز الأمن الداخلي الليبي القبض على أحد أعضاء تنظيم "داعش"، وهو مكلف بإدخال عناصر التنظيم وتسهيل حركتهم عبر الحدود الليبية التونسية.

ويدعى العنصر الموقوف عمر عز الدين، وهو تونسي الجنسية، وأحد المتورطين في الهجوم جنوب سرت، الذي راح ضحيته عدد من القتلى الليبيين، قبل أكثر من 6 سنوات.

وقال عز الدين في فيديو نشره جهاز الأمن الداخلي الليبي، على أنه أصيل ولاية تطاوين، وقد بايع رفقة أخويه تنظيم "داعش" في تونس، أحدهما يدعى بلقاسم توفي في قصف جوي على مقر التنظيم بصبراتة، أما الثاني يدعى صلاح وقد تم القضاء عليه من قبل الجيش الوطني التونسي في ملحمة 7 مارس بن قردان.

ويقول عمر عز الدين في الفيديو إنه تم تكلفيه من قبل التنظيم بتهريب الأشخاص من تونس إلى ليبيا والعكس، عبر مسلك يربط بين بئر بشول وبئر شليق.
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:41 | 2021-10-15
16:30 | 2021-10-15
16:14 | 2021-10-15
16:04 | 2021-10-15
16:00 | 2021-10-15
16:00 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website