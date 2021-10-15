القبض على عنصر مكلف بتسهيل تنقل عناصر "داعش" بين تونس وليبيا

ألقى جهاز الأمن الداخلي الليبي القبض على أحد أعضاء تنظيم "داعش"، وهو مكلف بإدخال عناصر التنظيم وتسهيل حركتهم عبر الحدود الليبية التونسية.ويدعى العنصر الموقوف عمر عز الدين، وهو تونسي الجنسية، وأحد المتورطين في الهجوم جنوب سرت، الذي راح ضحيته عدد من القتلى الليبيين، قبل أكثر من 6 سنوات.وقال عز الدين في فيديو نشره جهاز الأمن الداخلي الليبي، على أنه أصيل ولاية تطاوين، وقد بايع رفقة أخويه تنظيم "داعش" في تونس، أحدهما يدعى بلقاسم توفي في قصف جوي على مقر التنظيم بصبراتة، أما الثاني يدعى صلاح وقد تم القضاء عليه من قبل الجيش الوطني التونسي في ملحمة 7 مارس بن قردان.ويقول عمر عز الدين في الفيديو إنه تم تكلفيه من قبل التنظيم بتهريب الأشخاص من تونس إلى ليبيا والعكس، عبر مسلك يربط بين بئر بشول وبئر شليق.