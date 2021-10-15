تحركات في اسكتلندا لمنع رئيسي من حضور قمة المناخ

دعا ستروان ستيفنسون، العضو سابق في البرلمان الأوروبي، إلى منع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، من حضور قمة المناخ في غلاسكو، وإجراء تحقيق جنائي بشأن اتهامه بأنه مسؤول عن "القتل الجماعي"، وفقا لصحيفة الاندبندنت.وطالب ستيفنسون رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستارجن، ووزيرة الخارجية، ليز تروس، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، بمنعه من الحضور.وقالت الصحيفة البريطانية أن رئيسي حضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، كأول زيارة خارجية له.وفي مؤتمر صحفي في غلاسكو اليوم، قال ستيفنسون إنه أرسل طلبًا رسميًا إلى قائد شرطة اسكتلندا، إيان ليفينغستون، يدعو فيه إلى فتح تحقيق جنائي مع رئيسي بموجب الولاية القضائية العالمية في اتهامات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.وقال ستيفنسون: "يجب ألا يُسمح لهذا الرجل أن تطأ قدمه اسكتلندا. اسكتلندا لا ترحب بالقتلة". وأضاف: "إذا تجرأ هذا الرجل على حضور قمة المناخ، يجب أن تعتقله الشرطة على الفور".وتم تسليم الرسالة إلى وزير الداخلية مع رسالة من خمسة أشخاص، كانوا سجناء سياسيين سابقين في إيران وأقاربهم، بالإضافة إلى ملف من أكثر من 100 صفحة من الأدلة على جرائم رئيسي.وقالت اللجنة الوطنية للمقاومة الإيرانية إن الرئيس الإيراني كان عضوا في "لجنة الموت" بطهران، وهي مجموعة تأسست عام 1988 بناء على فتوى أصدرها المرشد الأعلى السابق، آية الله الخميني.