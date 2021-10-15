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عربي-دولي
تحركات في اسكتلندا لمنع رئيسي من حضور قمة المناخ
Lebanon 24
15-10-2021
|
07:16
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دعا ستروان ستيفنسون، العضو سابق في البرلمان الأوروبي، إلى منع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، من حضور قمة المناخ في غلاسكو، وإجراء تحقيق جنائي بشأن اتهامه بأنه مسؤول عن "القتل الجماعي"، وفقا لصحيفة الاندبندنت.
وطالب ستيفنسون رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستارجن، ووزيرة الخارجية، ليز تروس، ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، بمنعه من الحضور.
وقالت الصحيفة البريطانية أن رئيسي حضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ، الذي سيعقد في وقت لاحق من هذا الشهر، كأول زيارة خارجية له.
وفي مؤتمر صحفي في غلاسكو اليوم، قال ستيفنسون إنه أرسل طلبًا رسميًا إلى قائد شرطة اسكتلندا، إيان ليفينغستون، يدعو فيه إلى فتح تحقيق جنائي مع رئيسي بموجب الولاية القضائية العالمية في اتهامات الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية.
وقال ستيفنسون: "يجب ألا يُسمح لهذا الرجل أن تطأ قدمه اسكتلندا. اسكتلندا لا ترحب بالقتلة". وأضاف: "إذا تجرأ هذا الرجل على حضور قمة المناخ، يجب أن تعتقله الشرطة على الفور".
وتم تسليم الرسالة إلى وزير الداخلية مع رسالة من خمسة أشخاص، كانوا سجناء سياسيين سابقين في إيران وأقاربهم، بالإضافة إلى ملف من أكثر من 100 صفحة من الأدلة على جرائم رئيسي.
وقالت اللجنة الوطنية للمقاومة الإيرانية إن الرئيس الإيراني كان عضوا في "لجنة الموت" بطهران، وهي مجموعة تأسست عام 1988 بناء على فتوى أصدرها المرشد الأعلى السابق، آية الله الخميني.
ودعت الفتوى إلى إبادة حوالي 30 ألف سجين سياسي ينتمون إلى جماعة مجاهدي خلق الإيرانية اليسارية الثورية.
وقال ستيفنسون إن شرطة اسكتلندا كلفت نائب رئيس الشرطة، مالكولم غراهام، بالقضية، ولكن عندما اتصل بالقوة الأسبوع الماضي للاستفسار عن موعد مقابلة الشهود قيل له إن القضية قيد المراجعة.
وأضاف ستيفنسون: "نحن على ثقة من أن الشرطة ستسرع الآن من أنشطتها وتضمن إجراء تحقيق كامل".
من جانبه، قال متحدث باسم شرطة اسكتلندا: "تلقينا معلومات يجري تقييمها". أما متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية فقال: "بصفتنا منظمين مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي Cop26، فإن حكومة المملكة المتحدة والأمم المتحدة الإطارية مسؤولتان عن دعوة وفود الدول. لكن الحكومة الاسكتلندية لا تخطط للقاء ممثلين إيران في القمة".
وتابع: "ندين بشدة انتهاكات حقوق الإنسان وندعو جميع الدول إلى الالتزام بالمعايير الدولية الأساسية - بما في ذلك الالتزام باحترام حقوق الإنسان وحمايتها والوفاء بها".
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