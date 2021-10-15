تقريرٌ إسرائيلي عن قوات إيران في سوريا.. هل تراجع وجودها هناك؟

ووفقاً لموقع "العربي الجديد"، فقد لفت المحلل الإسرائيلي إلى أن الهجمات والغارات التي شنتها إسرائيل على سوريا، ومن ضمنها تلك التي شنّتها في الأسبوع الأخير، لم تستهدف مطار دمشق الدولي، خلافاً لسنوات ماضية، حيث كان المطار هدفاً رئيساً للغارات "المنسوبة لإسرائيل"، بحسب تعبير هرئيل.وأوضح أن هذا الأمر "لم يكن صدفة، فمنذ أن بدأت إسرائيل هجماتها ضد الوجود الإيراني في سوريا في عام 2017، حدثت تطورات وتغييرات كثيرة، فبعد أن أخلى الإيرانيون قواتهم عام 2019 من منطقة مطار دمشق الدولي مع تكثيف هذه الغارات، أعادوا انتشارهم في منطقة المطار، لكنهم قلصوا على ما يبدو مؤخراً من وجودهم هناك".وبحسب هرئيل، فإن هذا التقليص هو بالأساس بفعل الضغط الذي مارسته روسيا، إذ إن استمرار الانفجارات في مطار دمشق الدولي كان أمراً محرجاً للرئيس السوري بشار الأسد. واليوم، وبفعل الدعم الروسي، فإن النظام السوري يستعيد سيطرته من جديد، بحسب المصدر نفسه.وتحت الضغط الروسي، أعادت إيران قواتها إلى منطقة ومطار تي فور شرقي حمص بعيداً عن الحدود مع فلسطين المحتلة.وينقل محلل "هآرتس" عن خبراء لا يكشف عن هويتهم أن تقليص عدد قوات القوات الموالية لإيران من 20 ألفاً إلى 10 آلاف جاء أيضاً بفعل الصعوبات التي تواجهها طهران في تمويل مشروعها في سورية، مشيراً إلى أن إيران تواجه صعوبات أيضاً نتيجة لاغتيال القوات الأميركية لقائد فيلق القدس قاسم سليماني في كانون الثاني من العام الماضي.