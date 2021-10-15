عربي-دولي

نائب يتعرض للطعن عدّة مرات داخل كنيسة!

Lebanon 24
15-10-2021 | 08:52
A-
A+
Doc-P-875430-637699100337680685.jpg
Doc-P-875430-637699100337680685.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تعرض النائب من حزب المحافظين البريطاني ديفيد أميس، اليوم الجمعة، للطعن عدة مرات، في كنيسة بلفيرس الميثودية .

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن أميس كان في اجتماع مع ناخبين محليين في إسكس عندما دخل رجل إلى مبنى الكنيسة، وطعن النائب مرات عدة.

وقالت إن الشرطة حضرت إلى مكان الحادث وأغلقت الطرقات المحيطة بالموقع، فيما يتم تقديم العلاج إلى النائب في موقع الحادث.
 
ولاحقا، توفي النائب متأثرا بجروحه.
 
 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:30 | 2021-10-15
13:00 | 2021-10-15
12:30 | 2021-10-15
12:07 | 2021-10-15
12:00 | 2021-10-15
11:30 | 2021-10-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website