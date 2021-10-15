نائب يتعرض للطعن عدّة مرات داخل كنيسة!

تعرض النائب من حزب المحافظين البريطاني ديفيد أميس، اليوم الجمعة، للطعن عدة مرات، في كنيسة بلفيرس الميثودية .وذكرت شبكة "سكاي نيوز" أن أميس كان في اجتماع مع ناخبين محليين في إسكس عندما دخل رجل إلى مبنى الكنيسة، وطعن النائب مرات عدة.وقالت إن الشرطة حضرت إلى مكان الحادث وأغلقت الطرقات المحيطة بالموقع، فيما يتم تقديم العلاج إلى النائب في موقع الحادث.