"أدميرال تريبوتس" المضادة للغواصات تمنع مدمرة أميركية من انتهاك الحدودو الروسية

قالت وزارة الدفاع الروسية إن مدمرة أميركية حاولت انتهاك حدود الدولة الروسية في بحر اليابان، وأوقفت السفينة المضادة للغواصات التابعة لأسطول المحيط الهادئ "أدميرال تريبوتس" هذا الانتهاك.

وقال البيان: "حذرت "الأدميرال تريبوتس" عبر الاتصالات الدولية من عدم جواز مثل هذه التصرفات، وتم إخطار السفينة الأميركية أيضا بأنها في منطقة مغلقة أمام الملاحة بسبب "نيران المدفعية" في إطار التدريبات الروسية الصينية المشتركة "التعاون البحري 2021" التي تجري في الفترة من 14 إلى 17 تشرين الأول الجاري".

وأضاف البيان أنه "بعد تلقي التحذير، قامت المدمرة "تشافي" الأميركية، بدلا من تغيير مسارها لمغادرة المنطقة المغلقة، برفع الأعلام الملونة التي تشير إلى الاستعداد لعملية إقلاع مروحية من على السطح، مما يعني أنه كان من المستحيل تغيير المسار والسرعة، وأقدمت على إجراءات لانتهاك حدود دولة روسيا الاتحادية في خليج بطرس الأكبر".



وقد تم التأكيد أن السفينة "أدميرال تريبوتس"، التي تعمل في إطار قواعد الملاحة الدولية، اتخذت مسارا لإخراج المتسلل من المياه الإقليمية الروسية.