عربي-دولي

في ذكرى الجلاء... الرئيس التونسي يمنح العفو عن 271 سجينا

Lebanon 24
15-10-2021 | 15:00
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يحتفل التونسيون، في يوم 15 تشرين الأول من كل عام، بذكرى جلاء آخر جندي فرنسي عن الأراضي التونسية، الذي صادف يوم 15 تشرين الأول من عام 1963، فرأى الرئيس التونسي في العيد 58 منح هدية خاصة للمساجين التونسيين.

وقرر رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بمناسبة إحياء الذكرى 58 للجلاء، تمتيع 1221 محكوما عليهم بالعفو الخاص والذي يؤدّي إلى إطلاق سراح 271 سجينا منهم فيما يتمتع البقيّة بالحطّ من مدة العقاب المحكوم به.
المصدر: سبوتنيك
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