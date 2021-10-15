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أوامر ملكية سعودية.. تعيينات وإعفاء في عدد من المناصب

Lebanon 24
15-10-2021 | 14:16
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أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، يوم الجمعة، أوامره بالتعيين والإعفاء في عدد من المناصب الوزارية، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبموجب الأوامر الملكية، تم تعيين  فهد بن عبد الرحمن بن داحس الجلاجل وزيراً جديداً للصحة، وذلك إثر إعفاء توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة، من منصبه.

وفي قطاع وزاري آخر، أمر الملك سلمان بن عبد العزيز بتعيين توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيراً للحج والعمرة.

وشملت الأوامر ترقية الفريق الركن، مطلق بن سالم بن مطلق الازيمع، إلى رتبة فريق أول ركن، وتعيينه قائداً للقوات المشتركة.

كذلك، تم إعفاء عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي، مساعد وزير النقل والخدمات اللوجستية من منصبه.

وجرى تعيين عبد العزيز بن عبد الرحمن بن عبد العزيز العريفي، مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء بالمرتبة الممتازة.
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